FETÖ’nün ‘SAYV’ İle Fişlediği Eski Polise 7.5 Yıl Hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar M.B. ile Necmettin O. ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski polis memurları Necmettin O.’nun ‘SAKT’ ve M.B.’nin ‘SAYV’ kodu ile fişlendiği tespit edildi.



Örgüt içerisinde olan, 17/25 Aralık sürecinden etkilenmiş, tekrar örgüte kazanılmaya hazır hale gelmiş kişiler anlamına gelen ‘SAKT’ kodunda ismi geçen tutuksuz sanık Necmettin O. ile FETÖ mensubu olan, zaafları olmayan, her şeyi ile kendisini teslim etmiş, sohbet yapabilen yönetici anlamına gelen ‘SAYV’ kodunda ismi geçen M.B., mahkemede üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istediler.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında her iki sanığın da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını ve kaçma şüphesi ile adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçeleriyle hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.B.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile adli kontrolün devamına, tutuksuz sanık Necmettin O.’nun ise üzerine atılı suçun delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

