Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

 FETÖ’nün sohbet imamına 7.5 yıl hapis 

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sohbet oturmalarına imamlık yaptığı ve By Lock kullandığı iddiasıyla yargılanan bir sanık, terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 FETÖ’nün sohbet imamına 7.5 yıl hapis 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı davalarda tek tek yargılanan 4 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar H.A., M.D. ve tutuksuz sanık F.Y.İ. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanık kadın Y.Ö. ise duruşmaya gelmedi.



Savcılık iddianamesinde sohbet imamı olduğu, kod isminin Ömer olduğu, örgüte ait kurumlarda çalıştığı ve by lock kullandığı iddia edilen tutuklu sanık H.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ettiler.
Mahkeme heyeti, örgütün kriptolu iletişim programı by lock’u kullandığı ve sohbet imamlığı yaptığı iddia edilen sanık H.A. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan M.D. aynı suçtan 7 yıl 6 ay, duruşmaya katılmayan Y.Ö. 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlıkta bulunan F.Y.İ. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Tutuklu sanıklar H.A. ile M.D. Yargıtay ve istinaf süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
FetöSohbetKayseriPDYKayseri 2. AğırCeza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.