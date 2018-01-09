 FETÖ’nün sohbet imamına 7.5 yıl hapis 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı davalarda tek tek yargılanan 4 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar H.A., M.D. ve tutuksuz sanık F.Y.İ. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanık kadın Y.Ö. ise duruşmaya gelmedi.







Savcılık iddianamesinde sohbet imamı olduğu, kod isminin Ömer olduğu, örgüte ait kurumlarda çalıştığı ve by lock kullandığı iddia edilen tutuklu sanık H.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, örgütün kriptolu iletişim programı by lock’u kullandığı ve sohbet imamlığı yaptığı iddia edilen sanık H.A. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan M.D. aynı suçtan 7 yıl 6 ay, duruşmaya katılmayan Y.Ö. 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlıkta bulunan F.Y.İ. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Tutuklu sanıklar H.A. ile M.D. Yargıtay ve istinaf süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İHA