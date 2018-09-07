FETÖ’nün sohbetlerine katılan eski üsteğmene 6 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan ihraç üsteğmen H.Ö. ve avukatı hazır bulundu.



İtirafçı olan örgütün mahrem imamı E.A. isimli tanığın sohbetlere sanığın da katıldığı iddiasını kabul etmeyen tutuklu sanık ihraç üsteğmen H.Ö., “3 aydır suçsuz yere tutukluyum, vatanım için kritik bölgelerde görev yaptım, canımı vermeye hazırım. Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum, örgüt ile bağlantım yok. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.Ö.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, istinaf ve Yargıtay sürecini gözeterek sanığı tahliye etti.

