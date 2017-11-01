FETÖ’nün son oyunu mu?

Söz konusu mesajda yer alan diğer bilgiler ise şu şekilde:



“Kurumsal Bilgi Teknolojileri olarak sizlere her fırsatta siber riskleri duyurarak hem sizlerin hem de kurumumuzun verilerini korumayı amaçlamaktayız. Şimdi ise kanun karşısında ‘terör Örgütü üyeliği’ suçlamasıyla maruz kalmanız amacı ile aşağıda ki bilgiyi paylaşıyoruz.:

Bu nedenle özellikle güvenlik uyarılarımıza dikkat ediniz. Mobil cihazlarda kullanılan bazı uygulamaların FETÖ terör örgütü iletişim uygulaması olan Bylock sunucularına yönlendirdiği tespit edilmiştir.

Bu uygulamalarla amaçlanan örgütün gerçek iletişimin ve örgütsel yapısının tespitini zorlaştırmak olduğu düşünülmektedir. Şimdilik bilinen uygulamaların çoğu ‘Mor Beyin Yazılım’ firmasına ait ücretsiz yazılımlardır. Bunlara ek olarak birkaç adet Alper Yıldız isimli kişi tarafından geliştirilen yine ücretsiz yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımları telefonunuza yüklemeniz durumunda açılan reklam sayfalarında gözle görmeniz imkânsız olan 1x1 piksel boyutlu bir link ile telefonunuz Bylock sunucularıyla 1sn’lik bağlantı kurmaktadır. Bu ve diğer tüm internet bağlantılarınız internet servis sağlayıcıları (Turkcell, Avea Superonline…vs) tarafından kayıt edilip 5651 kanunu kapsamında güvenlik birimleri ile paylaşılmaktadır. Böylece sizin cihazlarınızda Bylock olmamasına rağmen ‘telefonunuzdan Bylock sinyali alındı.” suçlaması ile tutuklanabilirsiniz. Şu an adli bilişim uzmanları tarafından telefonunda Bylock bulunmayan, FETÖ okulları veya kuruluşları ile bağı tespit edilemeyen ve sadece Telefonundan Bylock sinyali alındı suçlaması ile tutuklu bulunan kişi sayısı 10.000 civarındadır.”



Algı operasyonu

Yetkililer ise FETÖ'ye ait Bylock serverlarının (sunucu) şu anda faal olmadığını, bunun bir algı operasyonu olduğunu, FETÖ’nün gündemde kalmak için bu yöntemlere başvurduğunu söylüyor.



Haber: Tuba Köksal

