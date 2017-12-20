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FETÖ/PDY davalarında 9 hapis

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında açılan davalarda yargılanan 9 sanık, 5 yıl 7 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 

FETÖ/PDY davalarında 9 hapis












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Fetö/pdyBylock
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