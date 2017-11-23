FETÖ/PDY davası

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan dava devam ederken, dünki duruşmada tanık olarak dinlenen K.O. çarpıcı iddialarda bulundu. K.O, 2002-2013 yılları arasında KTO'da makam şoförlüğü yaptığını belirterek, KTO Başkanı tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz'ın seçimler öncesi destek için işyerinde ziyaret ettiği eski KTO başkanlarından Hasan Ali Kilci'ye, "Örgüt istedi, ben de aday oldum." dediğini duyduğunu iddia etti.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 18'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.







Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanıklardan K.O, 2002-2013 yılları arasında KTO'da makam şoförlüğü yaptığını söyledi.

Tutuksuz sanık Hiçyılmaz'ın seçimler öncesi destek için iş yerinde ziyaret ettiği eski KTO başkanlarından Hasan Ali Kilci'ye, "Örgüt istedi, ben de aday oldum." dediğini duyduğunu iddia eden K.O, 2013 yılında yapılan oda seçimlerinin ardından başkan seçilen Hiçyılmaz ve arkadaşlarının kendisiyle birlikte 6 kişiyi, örgüte karşı oldukları için işten çıkardıklarını öne sürdü.

K.O, tutuksuz sanıklardan Nuh Mehmet S'nin de seçim öncesi kendisine, masaya yumruğunu vurarak, "Gümbür gümbür geliyoruz, işinizden edeceğiz. İlk işimiz sizi işten çıkarmak olacak." dediğini ve dediklerini de yaptıklarını kaydetti.

Tanıklardan N.K, tutuksuz sanıklardan Elif B'nin yanında çalıştığını, kendisine verilen talimatla iş yerinin vitrininde bulunan bir dolar ile 5-6 kitabı yaktığını söyledi.

Tanıklardan M.N, örgütün oturmalarına 2008-2012 yılları arasında katıldığını, oturmaların ardından mütevelli heyetine katıldığını, bu heyette kendisiyle birlikte Ali A, Osman Ö, Ahmet G, Ahmet M, Memduh B. ve Halit G.'nin de bulunduğunu ifade etti.







Verdikleri yardımlar dışında Akif hoca isimli kişinin kendilerinden para toplanmasını istediğini belirten M.N, 2012 yılı sonunda işini Etiyopya'ya taşıdığı için örgütle ilişkisini kestiğini anlattı.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet Ö'ye ait dijital materyallerin mahkemeye geldiğini ve telefonunda Eagle kalıntılarına rastlandığını, tutuklu sanıklardan Mehmet A'nın da telefonunda tespit edilen örgütün haberleşme programı ByLock'a ilişkin tespit ve değerlendirme raporunun mahkemeye ulaştığını, 4 mesaj gelen telefondan hiç mesaj gönderilmediğini belirten mahkeme heyeti başkanı, ardından gizli tanıkların ifadelerini okudu.

Heyet tarafından, gizli tanık ve diğer tanık beyanlarına ilişkin söz verilmesinin ardından dinlenen bazı tutuksuz sanıklar, haklarında aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediklerini aktararak, dosyalarının bu davadan ayrılmasını istedi. AA