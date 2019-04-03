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FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri polisi, haklarında örgüt adına düzenlenen sohbete katıldıkları şeklinde beyanlar bulunan 1’i emekli 4’ü muvazzaf askeri personeli düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, haklarında örgüt adına düzenlenen sohbete katıldıkları şeklinde beyanlar bulunan 1’i emekli 4’ü muvazzaf askeri personel olan Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C.’yi gözaltına aldı.
Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, emniyete götürüldü.
 

İHA

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