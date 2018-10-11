FETÖ’ye Ait Vakıf Çalışanına 6 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.Ç. ile avukatı hazır bulundu.

KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin kurucu vakfı Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’nda elektrik ve muhasebe işlerinde çalıştığı, örgüte ait Bank Asya’da hesabı olduğu iddiası ile yargılanan sanık H.Ç. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.Ç.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile istinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.



Mahkemeden FETÖ kararları

Öte yandan aynı mahkemede farklı dosyalarda tek tek yargılanan tutuksuz sanıklar polis S.Ç., M.Y., uzman jandarma F.D. ve Zaman Gazetesi dağıtım yetkilisi İ.U. delil yetersizliğinden beraat ederken, etkin pişmanlıkta bulunan kadın sanık M.T.’ye ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek, karar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

