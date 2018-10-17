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Firari FETÖ'cü Karı-Koca Gaybubet Evinde Yakalandı

Kayseri polisinin yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve iki yıldır firari olana karı-koca, Hatay'da Gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Firari FETÖ'cü Karı-Koca Gaybubet Evinde Yakalandı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasına istinaden, darbe girişiminden sonra haklarında yakalama kararı çıkan ve yaklaşık 2 yıldır firari olarak aranan M.O. ve eşi F.O. düzenlenen operasyonla Hatay’ın İskenderun ilçesinde saklandıkları Gaybubet evinde yakalandı. 

Kayseri’ye getirilen M.O.’nun Askeri Mahrem İmam olduğu, Konya ilinde örgüt içinde değişik görevlerde bulunduktan sonra Kayseri’ye örgütün ‘Eğitim Danışmanı’ olarak gönderildiği tespit edildi. M.O.’nun eşi F.O.’nun ise Konya’da örgüt içinde değişik görevlerde bulunduktan sonra Kayseri’ye geldiği ve bir dönem Kayseri’de örgütün İl Ablası ve İl Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. 
 

İHA

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