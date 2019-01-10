Firari FETÖ Sanığına 9 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık G.V. ile avukatı hazır bulundu.

2017’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında by lock kullandıkları gerekçesiyle 104 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararında ismi olan ve 1 yıl sonra yakalanarak tutuklanan sanık G.V., “Firari olduğumu bilmiyordum. Kaçak değildim, evimde gözaltına alındım. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.



Savcı, mütalaasında sanığın örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı, örgüte ait okullarda tayin usulü atamalarla çalıştığı iddiasıyla ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.V.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, herhangi bir indirim maddesi uygulamadan tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Çevre mühendisine 8 yıl 9 ay hapis

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyada yargılanan tutuklu sanık çevre mühendisi İ.U.’ya da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verildi. Başka dosyalarda yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz kadın sanıklardan yurt müdürü S.K.’ye 3 yıl 1 ay 15 gün, din kültürü öğretmeni K.B.Ö.’ye ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

