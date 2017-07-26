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Firari kadın, FETÖ'den tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firar olarak aranan ve polis ekiplerince yakalanan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari kadın, FETÖ'den tutuklandı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan dosya kapsamında firar olarak aranan B.T. isimli kadın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
B.T. isimli kadın, Emniyet'teki ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edildi.
Savcılıkça tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece TCK 314/2 maddesi gereğince 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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