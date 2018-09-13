Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fırat Kalkanı’na gönüllü katılan subay, FETÖ’den beraat etti

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 2016’daki Suriye’de sınır ötesine yapılan Fırat Kalkan Harekatı operasyonuna gönüllü olarak katılan hava savunma subayı, mahkemece beraat ederek, tahliye oldu. 

Fırat Kalkanı’na gönüllü katılan subay, FETÖ’den beraat etti

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Nurullah T. ve avukatı hazır bulundu. 
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç olan ve bu suçtan tutuklu yargılanan hava savunma subayı Nurullah T., “2016’da yapılan sınır ötesine Fırat Kalkanı Operasyonu’na gönüllü olarak katıldım. Bu operasyona gönüllü katılan birisi terörist olabilir mi? 2001’de bir tanık birlikte sohbetlere katıldığımızı söylemiş. Hakkımda suçlama asılsız” diye konuştu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Nurullah T.’ya üzerine atılı suçtan beraatına ve tahliyesine karar verdi. Başka bir FETÖ/PDY dosyasında tutuksuz yargılanan Ali S. da delil yetersizliğinden beraat etti. 
Zaman Gazetesi dağıtıcısına 6 yıl 3 ay hapis 
Öte yandan başka dosyada örgütün medya kuruluşu Zaman Gazetesi’nin dağıtıcı olan ve tutuksuz yargılanan Murat Ş. de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan mahkemece 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö Kayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.