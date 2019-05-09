Genelkurmay İstihbarat Komutanlığı’ndan ihraç astsubaya 7.5 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık O.B. ile avukatı hazır bulundu. Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen sanık O.B., “Genelkurmay İstihbarat Komutanlığı’nda çalışıyordum. Ankara, Kızılay gibi insanların yoğun olduğu yerde bulunmam nedeniyle bu kişiler ile baz çakışması olmuş olabilir. Yasa dışı örgüt ya da cemaatlerle ne benim ne de ailemin işi asla olmamıştır. Meslek hayatımda amirlerimden başka kimseden emir almadım. 5 aydır tutukluyum” diyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.B.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Bylock kullanan kadına sanığa 7.5 yıl hapis

Aynı mahkemede başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim programı bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın sanık H.D. de mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Kadın sanık, Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye oldu.

