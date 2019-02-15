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Görme Engelli FETÖ Ev Ağabeyine 6 Yıl Hapis

Kayseri’de FETÖ evlerinde ‘ev ağabeyliği’ yaptığı, KHK ile FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’nde memur olarak çalıştığı iddia edilen görme engelli sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Görme Engelli FETÖ Ev Ağabeyine 6 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.
Öğrencilik yıllarında FETÖ evlerinde ‘ev ağabeyliği’ yaptığı, KHK ile FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’nde memur olarak çalıştığı iddiası ile tutuklu yargılanan N.O. “Doğuştan yüzde 90 görme engelliyim. Okuyup kimseye muhtaç olmadan bir hayat sürmek istedim. Ailemin maddi durumu iyi değildi. 2006-2007 yıllarında üniversitedeyken öğrenci evlerinde kaldım. Yasa dışı hiçbir şey yaşamadım. Ben şuan sizleri göremiyorum, görme engelliyim, bana herhangi bir görev de vermediler” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.O.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile, infazın kesinleşinceye kadar sanığın tahliyesine karar verdi.

-Emekli polise 7.5 yıl hapis
Ayrıca Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan emekli polis memuru A.U. ‘da ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. İstinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesine karar verildi.
 

İHA

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