GÖZALTINDAKi ESNAFLAR ADLiYEYE ÇIKARILIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 esnaftan 4’ü bugün Adliyeye çıkarılacak.

FETÖ terör örgütünün, sohbet ve oturma gruplarına katılan, örgüte himmet bağış adı altında örgüte finans sağlayan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan A. C. K. , E. O. , E. B., H. V. bugün Adliyeye çıkarılacak.