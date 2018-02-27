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GÖZALTINDAKi ESNAFLAR ADLiYEYE ÇIKARILIYOR

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 esnaftan 4’ü bugün Adliyeye çıkarılacak. 

GÖZALTINDAKi ESNAFLAR ADLiYEYE ÇIKARILIYOR
 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 esnaftan 4’ü bugün Adliyeye çıkarılacak. 
FETÖ terör örgütünün, sohbet ve oturma gruplarına katılan, örgüte himmet bağış adı altında örgüte finans sağlayan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan A. C. K. , E. O. , E. B., H. V. bugün Adliyeye çıkarılacak.
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