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Gürcistan sınırında yakalanan FETÖ sanığına 6 yıl hapis

Gürcistan Sarp Sınır Kapısı’nda yakalanan ve Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gürcistan sınırında yakalanan FETÖ sanığına 6 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.Y. Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı iddiasıyla ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklu yargılanan sanık İ.Y. “Hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. Kız kardeşim ile birlikte Gürcistan’a gezi amaçlı giderken sınır kapısında yakalama kararı olduğunu öğrendik, kaçma şüphem yok. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” diye konuştu. Sanığın kız kardeşi de tanık olarak dinlendi ve Gürcistan’a gezme amaçlı gitmek istediklerini ifade etti.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.Y.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan oy birliği ile 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, oy çokluğu ile de tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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