HİÇYILMAZ ,HİSARCIKLIOĞLU’NUN TANIKLIĞINI İSTEDİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın yargılanmasına bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

İşadamları davasından tefrik edilen ve tek dosyada yargılanan Kayseri Ticaret Odası’nın eski başkanı Mahmut Hiçyılmaz bugün bir kez daha Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

26 Nisan’da görülen ve eksikliklerin giderilmesi için 21 Haziran’a ertelenen davada tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz, “Akif kod adlı oturma imamını tanımam. Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine ülkemizi yöneten en üst düzeydeki kişilerin imzasıyla atanmış birisiyim. Bu hain yapı ile hiçbir ilişkim olmadı. Bu şanssız süreçten sonra KTO üyeliğinden istifa etmek istediğimi söyledim. Görüştüğüm üst düzey yöneticiler ‘istifa etmene gerek yok, biz seni biliyoruz, sana iftira atıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar, amaçları da bu’ dediler. Suçsuzum” diye konuştu.

Hiçyılmazın avukatı Ercan Avcı da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun müvekkili Hiçyılmaz ile çocukluk arkadaşı olduklarını, KTO seçimleri ile ilgili Hisarcıklıoğlu’nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz’a ertelerken, sanık avukatının talebini ise tanığın hazır edilmesi halinde dinleneceği kararını verdi.

