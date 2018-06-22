Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HİÇYILMAZ ,HİSARCIKLIOĞLU’NUN TANIKLIĞINI İSTEDİ

Fetö/PYD soruşturması kapsamında yargılanan KTO eski Başkanı Hiçyılmaz, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini istedi mahkeme heyeti de,tanığın hazır edilmesi halinde dinlenmesine karar verdi.

HİÇYILMAZ ,HİSARCIKLIOĞLU’NUN TANIKLIĞINI İSTEDİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın yargılanmasına bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.  
  İşadamları davasından tefrik edilen ve tek dosyada yargılanan Kayseri Ticaret Odası’nın eski başkanı Mahmut Hiçyılmaz bugün bir kez daha Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
26 Nisan’da görülen ve eksikliklerin giderilmesi için 21 Haziran’a ertelenen  davada tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz, “Akif kod adlı oturma imamını tanımam. Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine ülkemizi yöneten en üst düzeydeki kişilerin imzasıyla atanmış birisiyim. Bu hain yapı ile hiçbir ilişkim olmadı. Bu şanssız süreçten sonra KTO üyeliğinden istifa etmek istediğimi söyledim. Görüştüğüm üst düzey yöneticiler ‘istifa etmene gerek yok, biz seni biliyoruz, sana iftira atıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar, amaçları da bu’ dediler. Suçsuzum” diye konuştu.
  Hiçyılmazın avukatı Ercan Avcı da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun müvekkili Hiçyılmaz ile çocukluk arkadaşı olduklarını, KTO seçimleri ile ilgili Hisarcıklıoğlu’nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz’a ertelerken, sanık avukatının talebini ise tanığın hazır edilmesi halinde dinleneceği kararını verdi.
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
HiçyılmazHİSARCIKLIOĞLUFetöKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.