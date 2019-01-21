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HÂLÂ HİMMET Mİ TOPLANIYOR?

FETÖ/PDY suçlamasıyla yargılanması sonucunda 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami Boydak şimdi de bavulunda 3 kilo 600 gram altın ve 240 bin liralık kıymetli evrakla yurt dışına çıkış yaparken yakalandı.

HÂLÂ HİMMET Mİ TOPLANIYOR?
SON ANDA BAVULUNDA YAKALANDI
Sami Boydak, umreye gitmek üzere geldiği havaalanında pasaport kontrolünden sonra bavullarının aranması üzerine kilolarca altınla yurt dışına çıkmak üzere olduğu anlaşıldı. Kayseri Havaalanında polis ekipleri tarafından aranan Sami Boydak'ın valizinde, bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet 'Gremse' tabir edilen altın olmak üzere, toplamda bin 425 adet yaklaşık 3,6 kilogram altınla birlikte, 200 bin liralık senet ve 40 bin lira değerinde de bir çek ele geçirildi.

HÂLÂ HİMMET TOPLANIYOR MU?
FETÖ’cülerin en önemli gelir kaynağı olan himmet toplama sisteminin hala devam ettiği şüphelerini akla getiren ve Sami Boydak’ın bavulunda yakalanan altınlar ve toplamda 240 bin lira değerinde kıymetli evrak,  soruşturmanın farklı yönlerde derinleştirilmesine sebep oldu.  5549 sayılı Suç Gelirlerini Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet  suçlamasıyla gözaltına alınan Sami Boydak, “Bu altınları, çek ve seneti himmet olarak mı topladınız, bunları yurt dışına mı çıkarıyordunuz” gibi soruları da yanıtsız bıraktı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI
Daha önce FETÖ/PDY suçlamasıyla yargılanan ve 3 yıl 1 ay hapis cezası alan 49 yaşındaki Sami Boydak’ın avukatları bu karara itiraz etmişlerdi. Bununla beraber hapis cezası verilen Sami Boydak’a yurtdışı çıkış yasağı konulmamıştı. Ancak dün adli tıptaki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami Boydak, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. 
 

Haber: Ekrem Nazlı

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