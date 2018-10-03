İhraç Şube Müdürüne FETÖ’den 8 Yıl 9 Ay Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Abdullah Gül Üniversitesi ihraç şube müdürü F.Ç. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.



Tanık beyanlarında mahrem imamı olduğu, örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı, Bank Asya hesabı olduğu, çocuklarını FETÖ’ye ait okullarda okuttuğu iddialarıyla tutuklu yargılanan F.Ç. mahkemede “Ben terörist değilim, masumum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.Ç.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

