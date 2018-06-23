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İki Ay Önce 8 Yıl Ceza Alıp Tutuklanan ünlü işadamı tahliye oldu

İki ay önce 8 yıl 9 ay hapis cezası alarak tutuklanan ünlü işadamı tahliye oldu

İki Ay Önce 8 Yıl Ceza Alıp Tutuklanan ünlü işadamı tahliye oldu

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında örgüte ait Bank Asya’ya ABD’de bir okula bağış olarak 2013 yılında 242 bin 950 Amerikan Doları yatırdığı iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası alarak tutuklanan N.E.’nin iki ay sonra itiraz ettikleri Bölge Adliye Mahkemesi’nce tahliye edildiği öğrenildi. 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Nisan’da görülen davada tutuksuz yargılanan sanık N.E. ‘nin (53) ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan oy çokluğuyla 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar vermişti. N.E. duruşma salonunda bulunan Adliye polisi tarafından kelepçe takılarak cezaevine götürülmüştü. 
N.E.’nin avukatları arasında yer alan ünlü akademisyen Prof. Dr. Ersan Şen, yerel mahkemenin bu kararını Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesinin değerlendirdiği itiraz sonucunda sanık N.E.’nin tahliyesine karar verdiği öğrenildi. 

İHA

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