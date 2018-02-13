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İki iş adamına FETÖ’den hapis cezası 

Kayseri’de 71 sanığın yargılandığı ve son celsede bazı sanıkların dosyalarının ayrıldığı davalarda karar çıkmaya devam ediyor. Ayrılan dosyada tutuklu yargılanan Bülent Ü. ve Mustafa Ö.’ye FETÖ’den hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti ikiliyi tahliye etti.

İki iş adamına FETÖ’den hapis cezası 

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ünlü iş adamlarının yer aldığı 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.
Tefrik edilen dosya sonrası sanık Bülent Ü. ve Mustafa Ö., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dosyalarda yargılanmaya başladı.

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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Bülent Ü., önceki celselerde AK Parti'nin evladı olduğunu söyleyerek, "Ne ben nede çocuklarım okullarına gitmedik. Bunların Türkçe şarkılar söylemesi, Türkçe'yi, dinimizi yayıyor olmaları bizi cezbetti. O dönemde devlette hükümette bunlardan yanaydı zaten. Ben örgütün değil Ak Parti’nin evladıyım. Gezi programlarına katılmadım. FETÖ aleyhine ifadelerim oldu gazetelerde” diye savunma yapmıştı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Bülent Ü.'ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

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Aynı mahkemede başka bir dosyada yargılanan tutuklu sanık Mustafa Ö. de suçsuz olduğunu söyledi. Ayakkabı işiyle uğraştığını belirten Mustafa Ö., “Borç yükü altındayım. Üçüncü kez iflasla karşı karşıyayım. FETÖ'nün kurumlarına herhangi bir yardımda bulunmadım” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mustafa Ö.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.
İHA
 

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