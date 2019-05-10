İngilizce öğretmeni FETÖ’ye yardımdan beraat etti

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık E.Ö.(38) ile avukatı hazır bulundu.

Örgüte ait Bank Asya’ya para yatırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık E.Ö., mahkemede yaptığı savunmasında “2009 yılında hesap açtırdım. Diğer banka her yıl benden habersiz para kestiği için, diğer bankaya kızıp bu bankaya hesap açtırmıştım ama aktif kullanmadım. 2015’te nişanlandım ve para biriktirmem gerekiyordu. Banka TMSF’ye geçtikten sonra devlete geçtiği için kuşku duymadan hiç kullanmadığım hesaba bir miktar yatırdım. 2016’da kapattım” diye konuştu.

Duruşma savcısı sanığın örgüt liderinin talimatı sonrası değil, aksine TMSF’ye geçtikten sonra para yatırdığının tespit edildiğini, sanığın beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ‘örgüte yardım etme’ suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.Ö.’ye beraat kararı verdi.

