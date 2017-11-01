İşadamları FETÖ’den ilk kez hakim karşısında

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Nuri K. ile kardeşi H.K., İ.H.G., A.O.B., S.G. ve S.Ü. ile tutuksuz sanıklar N.B., A.B., D. Ü., D.Ü., M.B., O.B., Ö.E., U.P., Ü.S.S., B.G. ve A.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden önceki oturumunda tutuksuz sanık A.B., üzerine atılı suçlamaları reddederek, “Kesinlikle örgüte finans sağlamak gibi bir eylem olmadı, hiçbir somut delil olmadan husumeti olan kişiler tarafından iftira atılıyor. Hiç kimse gelip de 10 TL yardım yaptığımızı diyemez” dedi.

Tutuklu sanık A.O.B. ise Kayseri’de sevilen bir işadamı olduğunu belirterek, “Konumumuz gereği sevenim kadar sevmeyenim de var. Gizli tanıkları tanımıyorum. Mobilya sektöründe iş yaptığım sonradan husumet bulunan kişiler bana iftira atıyor” derken, tutuksuz sanık D.Ö.'de, “Beni sevmeyenler tarafından üzerime iftira atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine ‘onun ipini çekecekler, işi bitti’ gibi bir kelime kesinlikle söylemedim” diye konuştu.

Diyarbakır’a giderek orada telsizle PKK’lılar ile seçimlerde oy konusunda görüşme yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık D.Ü. ise mahkemede savunmasında “Gizli tanık aklına gelecek ne varsa iftira atmış. Asla hiç kimse ile telsiz görüşmesi yapmadım. İş yerimde burs, himmet toplamadım. O sözleri söyleyen tanığı işten çıkardığım için husumet besledi ve yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.

Tutuklu yargılanan sanık H.K., “Herhangi bir somut delil varsa gelip izah etsinler. Hepsi soyut iddialardır. Örgüt adına kurban kestiğimiz iddialar yalandır. Kurban Bayramları zamanında vatandaşlara yardımcı olmak için kesimhaneleri kullanırdık. Örgüt adına kurban kesip, paraya çevirmek gibi hiçbir eylem olmadı. Kayseri’de düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’nda küçük bir sponsorluk yaptık ama içeriğini bilmiyorum. Kayseri’de yemekli sohbetler oldu. Zaten Kayseri’de iki kişi bir araya gelse dini sohbet olur ama uygulanmaz. We chat adlı programı Çin’de sarımsak ihracatı için bir süre kullandım. Türkiye’ye gelince uygunsuz bulduğum için kaldırdım” diye konuştu.





İHA

