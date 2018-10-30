İŞADAMLARINA FETÖ’DEN HAPİS CEZALARI

18 işadamının FETÖ’den yargılandığı davada kim, ne ceza aldı? Beraat alan oldu mu?

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Korkmaz Sucuk firmasının sahibi Nuri Korkmaz ile kardeşi Halil Korkmaz ve Mehmet Akif Gülhan ile tutuksuz sanıklar İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Sami Gülhan, Ömer Erdoğan, Ahmet Büyükşekerci, Abdurrahman Özbahçeci, Bayram Gültekin, Uğur Payza ve Ahmet Osman Başatlı duruşmada, tutuksuz sanık Nagihan Boydak ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Süleyman Ünsal, Doğan Ünsal, Mehmet Büyükberber, Osman Büyükberber, Ülkü Seçilay Selman ve Davut Ünsal duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tüm sanıkların ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanıkların ise kaçma şüpheleri gerekçesiyle tutuklanmalarını talep ettik

Mütalaa sonrası sanık avukatları esasa ilişkin savunma yaptı.

SEGBİS ile savunma yapan Yusuf Boydak’ın gelini Nagihan Boydak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek “Adalete güveniyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

Tutuklu sanık kardeşler Nuri ve Halil Korkmaz da 18 aydın tutuklu olduklarını belirterek tahliyelerini istediler.

Sucuk fabrikası olan işadamı kardeşlere 10’ar yıl hapis

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık kardeşler Nuri ve Halil Korkmaz’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık Mehmet Akif Gülhan’ın ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.

18 işadamının FETÖ’den yargılandığı davada 16 sanığa ceza yağdı

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Sami Gülhan, Ülkü Seçilay Selman’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis, Nagihan Boydak, Abdurrahman Özbahçeci, Ahmet Osman Başatlı, Davut Ünsal, Doğan Ünsal, Süleyman Ünsal, Ahmet Büyükşekerci, Osman Büyükberber ve Ömer Erdoğan’a ise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık Bayram Gültekin’e ise etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Tutuksuz sanıklar Mehmet Büyükberber ve Uğur Payza ise delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme heyeti, Savcılığın tutuksuz sanıkları tutuklama talebini ise reddetti.

