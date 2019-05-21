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İtirafçı astsubay: “Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim"

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle mahkemece 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan itirafçı astsubay, "Bu duruma düşmektense şehit olmayı tercih ederdim. Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim" dedi.

İtirafçı astsubay: “Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim"

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık F.K. ile avukatı hazır bulundu.
İhraç astsubay F.K. hakkında TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açıldı.

Etkin pişmanlıkta bulunan ve tüm bildiklerini mahkemede anlatan 24 yaşındaki ihraç sağlık astsubay F.K. "Ardışık aramaları kabul ediyorum. Benim ibadet yapmaktan başka amacım yoktu, terörist değilim. Bu duruma düşmektense şehit olmayı tercih ederdim. Üniformamı kirletmedim. Son zamanlarda tüm sınır ötesi operasyonlara katıldım. Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme cezayı 5 süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
 

İHA

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