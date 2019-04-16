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İtirafçı astsubay: “Örgüt, sevdiğim kız ile evlenmemi istemedi, soğudum”

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olan ihraç astsubaya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanık, “Görüştüğüm kız arkadaşım ile evleneceğimi söylediğim zaman örgüt ağabeyleri karşı çıktı. O zaman bu yapıdan soğudum” dedi.

İtirafçı astsubay: “Örgüt, sevdiğim kız ile evlenmemi istemedi, soğudum”

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık A.H. ile avukatı hazır bulundu.

İtirafçı olan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık ihraç astsubay A.H., mahkemede yaptığı savunmasında “2009’da üniversite zamanımda bu yapı ile tanıştım, evlerinde kaldım. Astsubay olduktan sonra da yapı ile görüşmelerimi sürdürdüm. Görüştüğüm kız arkadaşım ile evleneceğimi söylediğim zaman örgüt ağabeyleri karşı çıktı. O zaman bu yapıdan soğudum. Yine de ben 2012’de sevdiğim ve görüştüğüm kız arkadaşım ile evlendim. 17/25 Aralık olayları sonrası ise bu örgütten tamamen bağımı kopardım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık A.H.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
 

İHA

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