Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İtirafçı astsubay: “Şefkat tokadı ile tehdit ettiler”

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle mahkemece 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan itirafçı astsubay, “Örgüt üyeleri beni ‘gelmezsen şefkat tokadını yersin’ diyerek tehdit ettiler” dedi.

İtirafçı astsubay: “Şefkat tokadı ile tehdit ettiler”

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.T. ile avukatı hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunan ve tüm bildiklerini mahkemede anlatan ihraç astsubay M.T. “Örgüt üyeleri beni ‘gelmezsen şefkat tokadını yersin’ diyerek tehdit ettiler. Bana çok baskı yaptılar. Bir arkadaşımı örnek göstererek, ‘senin sonun da onun gibi olur, şefkat tokadını yersin’ dediler. Astsubay melek yüksekokulunda bu yüzden devre kaybı yaşattılar. 3 yıldır görev yapıyorum, terörle mücadele ederken, şimdi terörden yargılanmanın mahcubiyetini yaşıyorum. 2013’ten sonra hiç yüz yüze görüşme olmadı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.T.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Melikşah’ta doçent olan sanık beraat etti.

Aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan R.C. de etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nde doçent olan ve Bank Asya hesabı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık H.P. ise mahkemece beraat etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö Kayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.