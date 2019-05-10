İtirafçı emekli baş polisin cezası 9 yıldan 1 yıla düştü

2017 yılında Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu arasında olan ve görevden uzaklaştırılan, ardından emekli olan baş polis O.N.A. hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık O.N.A. hazır bulundu.



Tanık olarak dinlenen M.B. isimli sanığın meslektaşı, sanığı birkaç kez sohbet toplantılarına gördüğünü anlattı.

Emekli baş polis tutuksuz sanık O.N.A. ise tanığın ifadesinin doğru olmadığını, daha önce yazılı savunmasında etkin pişmanlıkta bulunduğunu ve bildiği her şeyi anlattığını söyleyerek, “Emekli baş polisim, şimdi taksicilik yapıyorum. Tanık ile Kayseri’de Olay Yeri İnceleme’de çalıştık ve lojmanda komşuyduk, ailece gidip gelirdik. 2013 öncesi birkaç kez sohbete çağırdılar, evime geldiler ancak ben kabul etmedim. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık O.N.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince cezasından indirim yapılarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme, cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

