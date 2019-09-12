İtirafçı olan askeri lise öğrencisine 1.5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık C.S., Adıyaman Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.



“Eğitim ve dini vazifelerim için gittim”

Mahkemede etkin pişmanlıkta bulunan sanık C.S. “Maltepe Askeri Lisesi’nde okudum. Eğitim ve dini vazifelerimi geliştirmek için sohbetlere ve evlere gittim. Eğitim ve dini vazifelerimi geliştirmek dışında bir eylem içerisinde olmadım. Tüm bildiklerimi samimi ve doğru bir şekilde anlattım. Fotoğraf teşhisleri yaparak devlete yardımcı olmaya çalıştım. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.



Duruşma savcısı sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık C.S.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, ancak sanığın etkin pişmanlık hükümleri ve iyi hal indirimi neticesinde 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu gözeterek cezayı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

