İtirafçı Olan Askeri Öğrenciye 4 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık N.I. hazır bulundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık N.I., “Ben sınavlara hazırlık zamanında onlarında dershanelerinde okudum. Başarılı olunca kendileri gelip beni buldu. Ders çalışacaklarını söyleyince kabul ettim. Orası Peygamber ocağı diyerek beni kandırdılar. Bilal kod adlı şahıs ile irtibattaydım. Sahabelerin hayatından sürekli bahsederdi. Eve gelen giden çok olurdu. Askeri üçüncü sınıfta bunlardan çok soğudum. Harp okulu zamanımda hiç görüşmedim. 15 Temmuz’dan önce görüşmeyi bıraktım. Ben gitmeyince beni gözden çıkardılar” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık N.I.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

