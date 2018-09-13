İtirafçı olan askeri personellere ceza indirimi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuksuz sanıklar A.K., U.B. ve M.F.G. ile avukatları hazır bulundu.

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada hazır bulunan ve önceki savunmalarında etkin pişmanlıkta bulunarak tüm bildiklerini anlattıklarını söyleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç askeri personel olan her 3 sanık da mahkemeden beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar A.K., U.B. ve M.F.G.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, 3 sanığın da sabıkasız oluşunu gözeterek cezaların 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

