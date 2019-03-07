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İtirafçı olan eski üsteğmenin cezası 9 yıldan 1 yıl 10 aya düştü

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski üsteğmen itirafçı olunca, cezası 9 yıldan 1 yıl 10 ay 15 güne düştü.

İtirafçı olan eski üsteğmenin cezası 9 yıldan 1 yıl 10 aya düştü

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık K.T. ile avukatı hazır bulundu.

TSK askeri mahrem yapılanmasında üsteğmen olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı iddiaları ile yargılanan ihraç üsteğmen tutuksuz sanık K.T. itirafçı olarak soruşturma ve yargılama aşamasında örgüt ile ilgili yararlı bilgiler vererek, teşhislerde bulunduğunu söyledi. Küçük yaşlarda o yapının terör örgütü olduğunu bilmediği zamanlarda örgüt ile tanıştığını ifade ederek, pişman olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık K.T’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 9 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince 3/4 oranında indirim yapıp, duruşmadaki iyi halinden dolayı da sonuç olarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle, bu cezasının hükmün açıklanmasının bırakılmasına karar verildi.
 

İHA

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