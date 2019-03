İtirafçı olan FETÖ ev ağabeyine hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S.B. ve avukatı hazır bulundu.



4 yıl boyunca örgüt evlerinde kalan ve etkin pişmanlıkta bulunan S.B., “Kayseri’ye 2009 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumak için geldim. Maddi imkansızlıklardan ötürü ilahiyatçılara olan indirimlerinden dolayı bu örgütün evlerinde kaldım ben bu örgütle alakalı herhangi bir faaliyet ve propagandada bulunmadım. Emir talimatla hareket etmedim organik hiçbir bağım oluşmadı çok da anlaşamadım. Sürekli fikir ayrılıklarımız oluyordu imkanlarım el verdiğinde de hemencecik bu yapının evlerinden ayrıldım. Ben bunların böyle vatan hainliği yapacağını bilemedim yoksa sokakta yatar yine de evlerinde kalmazdım içinde bulunduğum durumdan bir hayli rahatsızım” diye konuştu.



Evin düzeni ve namazların takibi ile alakalı ilahiyatçı olduğu için ve yaşının diğerlerinden büyük olduğu için sorumluluk aldığını söyleyen sanık S.B., “Hiçbir başkaca görev üstlenmezdim. Bu yüzden de pek sevilmezdim. Okuluma olan cazip indirim, barınma ihtiyacından kaynaklı beni bu yapının evlerinde kalmaya mecbur bırakan tek unsurdu. sınavlara girip başarısız olunca girdiğim işlerde edindiğim gelirle İlk fırsatta Evden ayrıldım Ve tüm bağımı kopardım” ifadelerini kullandı.

Sanık S.B. üzerine atılı by lock suçlamasını da kabul etmeyerek, by lock kullanmadığını, by lock’un ne olduğunu 15 Temmuz’dan sonra öğrendiğini söyledi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonuç tutuksuz sanık S.B.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.