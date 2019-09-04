Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İtirafçı olan kadın avukata ‘pişmanlık’ indirimi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan kadın avukata mahkemece 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İtirafçı olan kadın avukata ‘pişmanlık’ indirimi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık kadın N.A. (23) ile avukatı hazır bulundu.

FETÖ’nün çalışma evlerinde kaldığına dair tanık beyanları, ‘nazlı’ kod adını kullandığı iddiası ile tutuksuz yargılanan N.A., etkin pişmanlıkta bulunarak, “Şimdiye kadar verdiğim tüm ifadelerimi kabul ediyorum. Onların içerisinde olmayanları çalışma evlerine almazlardı. Kod adı kullandığım doğrudur. Maddi imkansızlığım nedeniyle evlerinde kaldım, 3-4 ay sonra ayrıldım. Sadece ders çalıştım, örgütün hiçbir eylemine katılmadım, bütün terör örgütlerine karşıyım, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Savcı, sanığın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan cezalandırılmasını, samimi beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık avukat N.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Kadın avukatının cezası 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriAvukatItirafçı Avukat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.