İtirafçı olan örgütün gazete dağıtıcısına 2.5 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.B. ile avukatı hazır bulundu. İtirafçı olan tutuklu sanık M.B. örgütün gizli iletişim ağı olan by lock programını kullandığını söyleyerek, şöyle savunma yaptı: “2006 yılında Niğde Ulukışla’da gazete dağıtım işine başladım. Akit, Yeni Şafak ve zaman gazetelerini dağıtıyordum. Dağıtım ve büro işlerine bakıyordum. Daha sonra Konya, Beyşehir’de dağıtım işi yaptım. 17/25 Aralık sürecinden sonra bu yapıdan ayrılmak istedim ancak başka iş bulamayınca dağıtım işi için tekrar Sinop’a gittim. Orada gazete dağıtımı yaptım. Burada şirket hattına Serkan isimli birisi by lock programını yükledi. O sistem üzerinden dağıtım işi ile ilgili yazışmalar yapıldı. Burada sorumlu olduğum için by lock yazışmalarında isminin geçmesi normaldir. Gazete dağıtımı ile ilgili toplantılar yapıyordum ama başka sohbetlere katılmadım. By lock, eagle ve kakao programları şirket hattında yüklüydü.”

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.B.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.