İtirafçı Oldu Cezası Düştü

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık kadın A.C. ile avukatı hazır bulundu.

Mahkemede itirafçı olan ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren A.C. isimli kadın sanık, “İlk başlarda çok samimi geldi, daha sonra o kadar çok kandırıldım ki yapmadıkları kalmadı. G.E. isimli kadın by lock programı yükledi. Kendisi ile sorunlu olduğu kişileri bir grup yaparak bana verdi. FETÖ ablası olmak için sorumluluklar verdiler. En çok mağdur olan benim. Pişmanım, beraatımı istiyorum” diyerek örgütün mühendisler, doktorlar, işçiler ve sağlık personellerinden sorumlu grupları kurduğunu anlattı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık A.C.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 9 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince oranında indirim yaparak 2 yıl 3 ay ve duruşmadaki iyi halinden dolayı da sonuç olarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın bu cezasının hükmün açıklanmasının bırakılmasına karar verildi.

ERÜ ESKİ SAĞLIK TEKNİSYENİNE 6 YIL HAPİS

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyada eagle isimli programı kullandığı, örgüte ait sendika üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erciyes Üniversitesi eski sağlık teknisyeni S.A. da mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

