İtirafçı Yüzbaşıya Ceza Verilmedi

Şüpheli M.A., Kayseri 1. Komando Tugayı’nda yüzbaşı olarak görev yaptığı sırada 2 Kasım 2017’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, etkin pişmanlıkta bulunacağını söyledi. Aralarında tuğgeneralin olduğu asker ve sivil 7 kişinin ismini savcılığa veren ve tüm bildiklerini anlatan M.A. serbest bırakıldı. Yaklaşık 6 ay sonra 11 Mayıs 2018’de Ağrı Başsavcılığı’nca ardışık arama iddiası ile gözaltı kararı çıkarılan M.A. Kayseri Emniyeti’nce 12 Mayıs 2018’de gözaltına alınıp Ağrı Emniyeti’ne teslim edildi. M.A. hakkında tutuksuz yargılanmak üzere ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.A.(32) ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın TSK mahrem yapılanmasında subay olduğu, askeri sınavı kazanarak görevine başladığı, örgüt ile irtibatı kesmeyip mahrem imamları ile görüştüğü ve talimatlar ile hareket ettiği gerekçesiyle her ne kadar suç sübut bulsa da sanığın hakkında henüz soruşturma kararı yokken Başsavcılığa kendiliğinden giderek üyesi olduğu örgüt ve üyeleri hakkında bilgiler verip, etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşılmakla, sanığa TCK 221/2 ve CMK 223/4-A maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Sanık M.A. öğrenci yıllarında bu örgütün kendisine bulaştığını ve her aradıklarında kurtulmak istediğini anlattı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.A. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

