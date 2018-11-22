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İtiraflarından Vazgeçtiler, Hapis Cezasıyla Tutuklandılar

Kayseri’de ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince tutuksuz yargılanan iki eski üsteğmen, mahkemede itiraf ettikleri ifadelerinden vazgeçince mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tutuklandılar.

İtiraflarından Vazgeçtiler, Hapis Cezasıyla Tutuklandılar

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tek tek dosyalarda yargılanan iki tutuksuz sanık E.C. ile A.A. ve avukatları hazır bulundu.
 
Savcılık ve soruşturma aşamasında itirafçı olarak etkin pişmanlıkta bulunup tutuksuz yargılanan TSK'den ihraç üsteğmen olan iki sanık da mahkemede etkin pişmanlıkta bulundukları ifadelerinden vazgeçtiklerini, o ifadeleri kabul etmediklerini söylediler.
 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ihraç üsteğmenler E.C. ile A.A. soruşturma aşamasında tutuklanmaktan kurtulmak amacıyla itirafçı olmak istedikleri, mahkemede ise bu ifadelerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tutuklanmalarına karar verdi.
 
Her iki sanık da tutuklanarak ceza evine gönderildi.
 
 

İHA

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