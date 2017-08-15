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KAYSERİ'DE 12 KİŞİ TUTUKLANDI

 Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'DE 12 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 26 kişiden 17'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17'i şüpheliden 12'si tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından 30 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, 9 Ağustos'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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