KAYSERİ'DE 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 26 kişiden 17'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 17'i şüpheliden 12'si tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından 30 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, 9 Ağustos'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.
Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Adliyeye sevk edilen 17'i şüpheliden 12'si tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından 30 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, 9 Ağustos'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.
Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.