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KAYSERİ'DE 25 KİŞİYE BYLOCK OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, firar olan 12 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. 

KAYSERİ'DE 25 KİŞİYE BYLOCK OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY terör örgütüne iktisatlı ve örgütün gizli iletişim ağı olan 'Bylock' kullandığı belirlenen Kayseri'de 25, Adana'da ise 1 kişiye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere ise el konuldu. Ekipler tarafından firarda olan 12 kişiyi ise yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Gözaltına alınanlar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen yüzbaşı, dershane öğretmeni, işçi, inşaat mühendisi, kamyoncu, üniversite öğrencisi, ev hanımı ve stajyer avukatların olduğu öğrenildi.
İHA

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ADANAKayseriFetöBylock
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