Kayseri'de 6 FETÖ terör örgütü firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturmalarında dosya firarisi olan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 24 Haziran günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği Seçimleri nedeniyle TEM Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dosya firarisi ve yakalama kararı bulunan şahıslar hakkında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında dosya firarisi olan 6 kişinin yakalandığı ve adli işlem yapıldığı öğrenildi.