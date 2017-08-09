Kayseri'de 'Bylock' operasyonu: 26 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı olan 'bylock' isimli programı kullandığı tespit edilen çeşitli meslek dallarında 30 şüpheli şahsa operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda C.I., A.H., M.Ş., A.Ç., Y.K., B.Ş., C.S., F.G., F.Ö., İ.Y., İ.V., M.S., T.B., M.N.Y., R.Ö., Z.K., H.M.A., F.P., A.Ö., Ş.M., B.A., E.C., T.S., Ş.Ç., O.Ş. ve B.Z. yakalanarak gözaltına alınırken, F.Ü., M.Y., B.Y. ve N.G.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan gözaltına alınan Z.K.'nin örgütün bölge imamlığını yapan Y.K.'nin oğlu olduğu, Y.K.'nin de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklu olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.