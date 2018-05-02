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Kayseri'de bylock ve silah kaçakçılığı operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 kişi ile, bylock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 

Kayseri'de bylock ve silah kaçakçılığı operasyonu
Edinilen bilgiye göre FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen M.V. ve S.A. KOM ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca ekiplerin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda İ.G. ve O.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında 7 ruhsatsız tabanca, 70 mermi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İ.G., O.S ve M.V. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
İHA
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