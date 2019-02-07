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Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü üyesi şahıs ve şirketlerle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK raporu doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslar ve irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları tespit edilen bilgisayar yazılım şirketinin sahipleri E.O., İA gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ/PDY iltisaklı olan B.S. ve S.A. da yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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