Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK raporu doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslar ve irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları tespit edilen bilgisayar yazılım şirketinin sahipleri E.O., İA gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ/PDY iltisaklı olan B.S. ve S.A. da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

