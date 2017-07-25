KAYSERİ'DE FETÖ ÜYESİNİN EVİNE BASKIN

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1989 yılında öğrenim gördüğü üniversitede dönem birincisi iken Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) kazandırılan M.Y.’nin üniversite bitiminde Serhat Dershanesi ve Pınar Özel Eğitim Şirketinde görev yapmaya başladığı belirlendi. FETÖ'nün bazı üyeleri ile birlikte Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği’ni kurduğu tespit edilen M.Y.’nin aynı zamanda terör örgütüne ait Kaynak Holding A.Ş. bünyesindeki şirketler tarafından yayınlanan ilk, orta ve lise yardımcı kaynak kitap ve testlerinin bayiliğini yaptığı, terör örgütüne ait şirketleri ve Kayseri’deki bazı esnafları dolandırdığı ve hain darbe girişiminden iki gün sonra yurt dışına kaçtığı belirlendi. Yaklaşık bir yıl sonra yurda dönen M.Y.’nin Kayseri’ye geldiğini belirleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2017 tarihinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.Y.’nin evinde yapılan aramalarda 28 bin 150 dolar, 7 adet 1 ABD doları, çok sayıda doküman, terör örgütüne sağlanan finanslara ilişkin çekler, örgüt liderine ait kitaplar ele geçirildi. M.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.