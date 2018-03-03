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KAYSERi MERKEZLi 13 iLDE FETÖ OPERASYONU

"ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

KAYSERi MERKEZLi 13 iLDE FETÖ OPERASYONU
 Kayseri merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. 

Kayseri merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya ve Hatay'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
AA
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