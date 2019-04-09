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Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem imamları ve üst düzey yöneticilerinin ankesörlü ve kontörlü telefonlardan KHK ile ihraç olan emniyet personelleri ile irtibata geçtiği tespit edilmesi üzerine Kayseri merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, FETÖ/PDY Terör Örgütü yapılanması içerisinde, mahrem olarak gizliliğe riayet ederek ankesörlü ve kontörlü telefonlardan asker ve polis şahıslar aranmak suretiyle örgütün üst düzey yöneticileri ve mahrem imamlarıyla irtibata geçtikleri, yine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Mahrem Hizmetler Yapılanmasında yer alan örgüt mensuplarınca haberleşme amaçlı kullanıldığı değerlendirilen yurt genelinde kamunun kullanımına açık büfe, market, gazete bayi ve benzer yerlerde kurulu hatlara yönelik yapılan çalışmalardan anlaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken FETÖ/PDY Terör Örgütü kapsamında değişik tarihlerde çıkartılan KHK ile ihraç olan emniyet personellerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeleri tarafından değişik tarihlerde gizlilik amacıyla ankesörlü/sabit telefonlardan aranmak suretiyle irtibat kurdukları tespit edilen, Kayseri merkezinde 6 şüpheli, Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale, Malatya'da 7 şüpheli olmak üzere 13 şüpheli şahsa yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

Öte yandan polislerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla aranmalarından dolayı Türkiye'de Ankara'dan sonra operasyon yapan ikinci ilin Kayseri olduğu öğrenildi.
 

İHA

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