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Kayseri Merkezli FETÖ Operasyonu

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 40 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kayseri Merkezli FETÖ Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve gözaltı kararı verilen 40 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Şüphelilerin, mahrem sorumlular tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardaşık olarak arandıkları tespit edildi.
 

İHA

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