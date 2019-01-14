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Kayseri’de FETÖ’nün Mahrem Asker Yapılanmasından 14 Kişi Adliyeye Çıkarıldı

Kayseri merkezli 19 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adliyeye sevk edildi. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Operasyonda, şu ana kadar 19 muvazzaf astsubay, 2 ihraç astsubay, 1 açıkta astsubay ve 1 emekli astsubay olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta gözaltına alınanlardan 14’ü Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 
 

İHA

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