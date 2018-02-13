KAYSERi’DEKi 2 FETÖ ZANLISINA GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, himmet ve kurban bağışı adı altında topladıkları paraları FETÖ'ye aktardıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişiye yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün şirketlerinde muhasebeci olarak çalıştığı ve üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu belirlenen O.A. ile M.F.İ. gözaltına alındı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

AA